Dünyada 71 milyon genç işsiz

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre dünya genelinde 70 milyon 900 bin genç işsiz var. Gençler arasında işsizlikte başı Arap ülkeleri çekiyor.

DW'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Cenevre'de açıkladığı raporda, dünya genelinde işsizlik oranları hakkında bilgi verildi. ILO'ya göre dünya genelinde 15-24 yaş arasında 70 milyon 900 bin insanın işi yok. Bu oran dünya nüfusunun yüzde 13,1'ine tekabül ediyor. 2018 yılında 200 bin genç kadın ve erkeğin de işsizler ordusuna katılacağına dikkat çeken ILO, 2030 yılına kadar ise 26 milyon genç işsizin daha olacağını kaydetti. Çalışma Örgütü dünya genelinde en fazla genç işsizin yüzde 30'luk payla Arap ülkelerinde bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre işsizler ülkelerinde iş bulamamaları halinde başka ülkelere göç etme eğiliminde. Bu durumdan hem göç veren, hem de göç alan ülke yararlanıyor. Göçmenlerin göç ettikleri ülkede iş bulmaları halinde sosyal sistemin finanse edilmesine ve ülkede üretimin artmasına katkı sağladığını belirten ILO, göçmenlerin terkettikleri ülkedeki yakınlarına mali yardım yapması sebebiyle, göç veren ülkenin de durumdan yararlandığını kaydetti.

ILO dünya genelinde özellikle gençlerin iş bulmak amacıyla başka ülkelere göç ettiğini, bu kesimin oranının dünya nüfusunun yüzde 36'sına tekabül ettiğini belirtti. Başka ülkelere göç eden genç nüfusun yüzde 44,3'ü Afrika'nın güneyindeki ülkelerden. Bunu Kuzey Afrika, Güney Amerika, Karayip ve Doğu Avrupa ülkelerinden gençler takip ediyor. Amerika'nın kuzeyinde yaşayıp da başka ülkelere göç etmek isteyen gençlerin oranı ise sadece yüzde 17,1.

Uluslararası Çalışma Örgütü hükümetlerden genç işsizlerin sorununa çözüm bulmalarını istedi. Örgüt gençlere daha fazla meslek eğitimi olanağı ve maaşı iyi işler yaratılması gerektiğini vurgulayarak, genç nesil için cazip sektörlerin sağlık, hotel ve gastronomi, bilişim, finansal hizmetler ve perakende sektörleri olduğunu belirtti.

2009 yılındaki küresel finans krizi sırasında genç işsizlerin sayısı 77 milyona ulaşarak rekor kırmıştı.