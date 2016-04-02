Dünyada 641 milyon obez var!

Dünyada obez insanların sayısının zayıflardan daha fazla olduğu belirlendi. Sonuçları İngiliz Lancet dergisinde yayımlanan ve 186 ülkede yapılan araştırma çerçevesinde 1975-2014 aralığında yetişkin kadın ve erkeklerin vücut kitle endeksleriyle ilgili veriler karşılaştırıldı.

Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, araştırmada, bu süre içinde obezitenin erkeklerde üç (yüzde 3,2'den 10,8'e), kadınlarda iki kattan (yüzde 6,4'den 14,9'a) fazla arttığı, dünya genelinde obezlerin sayısının 105 milyondan 641 milyona yükseldiği görüldü. Aynı süre içerisinde zayıfların sayısı da 330'dan 462 milyona çıktı. Araştırmada 2014 yılı itibariyle dünyada obez erkek sayısının 266, obez kadın sayısının da 375 milyona ulaştığı belirlendi. Çalışmayı yürüten ekibin lideri Prof. Mecid Ezzat, obezitenin bir salgın haline geldiğine ve hükümetlerin harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekerken, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2025 kadar obezitede 2010 seviyelerinin üzerine çıkılmaması yönündeki hedefine ulaşılması ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğunu belirtti. Günümüzde Çin ve ABD'de diğer tüm ülkelerden daha fazla sayıda obezin olduğu, obez yetişkinlerin beşte birinin, İngilizce konuşulan ve gelir düzeyi yüksek altı ülke ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da bulunduğu ifade edildi.