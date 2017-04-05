Dünyada 60 bini aşkın ağaç türü yaşıyor

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Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma örgütü (BGCI), dünyada 60.065 farklı ağaç türü bulunduğunu açıkladı.

Örgütün dünya çapındaki 500’e yakın üye kurumla birlikte yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, en fazla ağaç türünün bulunduğu ülke, 8 bin 715 farklı türe ev sahipliği yapan Brezilya. Ağaçların yetişmediği Kutuplar dışında en az ağaç olan bölge ise, Kuzey Amerika’nın Kuzey Kutbu’na yakın alanları.

Öte yandan ağaç türlerinin yüzde 58’inin sadece tek bir ülkede yaşayabildiği, bu durumun muhtemelen bu türlerin hava şartları ve çevresel faktörler gibi risklere karşı savunmasız olmasından kaynaklandığı belirtildi. 300’e yakın ağaç türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyan araştırma, nadir görülen ve vahşi doğada yok olmaya yüz tutan bazı türlerin korunması açısından da önemli görülüyor.

BGCI Genel Sekreteri Paul Smith, elde ettikleri verilerin ağaç türlerinin korunması için nelere öncelik verecekleri konusunda bir rehber olacağını söyledi. BGCI’nin Küresel Ağaç Araştırma listesine her yıl yaklaşık 2 bin yeni türün eklendiği belirtiliyor. Yeni keşfedilen ağaç türlerine isim verildikten sonra liste sürekli olarak güncelleniyor.