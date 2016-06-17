Dünyada 1.8 milyar insan temiz sudan yoksun

Birleşmiş Milletler (BM), her yıl 17 Haziran'da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü çerçevesinde dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın temiz suya erişemediği uyarısında bulundu.

BM tarafından yayımlanan İçme Suyu ve Sanitasyonu Küresel Analiz ve Değerlendirme raporuna göre, dünyada yaklaşık 748 milyon kişi ıslah edilmiş içme suyu kaynağına ulaşamazken, 1,8 milyar insanın içme suyunu sağladığı kaynağa kanalizasyon suyunun da karıştığı tahmin ediliyor.

ntv'nin haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de suyun güvenilir olmayan kaynaklardan elde edilmesi sonucu baş gösteren salgın hastalıkların her yıl 2 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi. Her gün bine yakın çocuk, sudan bulaşan önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Su kaynakları alarm veriyor

BM'nin mart ayında yayımladığı 2016 Dünya Su Gelişimi raporu, dünya genelinde akarsuların debisinin küresel ısınma ve aşırı tüketim nedeniyle önemli oranda düştüğünü ortaya koydu.

Raporda en az 1,8 milyar kişinin iyi kalitedeki güvenli içme suyuna erişemediği kaydedildi.

Gelecek 15 yılda su kaynaklarının yarısına yakınının yok olacağına dikkat çekilen raporda tarım ve endüstri amacıyla su kaynaklarının aşırı kullanımının bu süreci hızlandıracağı belirtildi.





Her yıl 12 milyon hektar toprak kayboluyor

Günümüzdeki en büyük çevre sorunlarından biri kabul edilen kuraklık ve çölleşme, her yıl 12 milyon hektar toprağın kaybına neden oluyor. Bu da her yıl 20 milyon ton tahıl üretilmesini sağlayacak değerde toprak kaybı anlamına geliyor.

Ekilebilir toprak kaybının, son yüzyılda 35 kat arttığını dile getiren BM uzmanları, toprak kaybının dünya genelinde 1,5 milyar insanı etkilediğini söyledi.

Yeryüzündeki suyun sadece yüzde 2,5'i kullanılabilir

Büyük bir kısmı buzullarda ve küçük bir kısmı da yeraltında bulunan tatlı su, yeryüzündeki suyun sadece yüzde 2,5'ini oluşturuyor.

Tatlı suyun da sadece yüzde birine doğrudan erişilebiliyor. Tatlı su ekosistemi, gezegen yüzeyinin yüzde 0,01'den daha azına denk geliyor.