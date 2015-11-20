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Dünyada 1 milyar insan açlık sınırındayken 1.3 milyarı obez

Kongre sonuç bildirgesinde, gıda güvencesi ve gıda güvenliğine ilişkin yaşanan sorunların dünya genelinde artarak devam ettiği belirtildi

20 Kasım 2015 19:41

9. Gıda Mühendisliği Kongresi"nin sonuç bildirgesinde; 1 milyar insanın açlık sınırının altında yaşam savaşı verirken 1,3 milyar kişinin de obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla uğraştığı belirtildi

Posta'da yer alan habere göre; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odasınca gerçekleştirilen "9. Gıda Mühendisliği Kongresi"nin sonuç bildirgesinde, 1 milyar insanın açlık sınırının altında yaşam savaşı verirken 1,3 milyar kişinin de obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla uğraştığına yer verildi.

12-14 Kasım'da yapılan "9. Gıda Mühendisliği Kongresi"nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, gıda güvencesi ve gıda güvenliğine ilişkin yaşanan sorunların dünya genelinde artarak devam ettiği belirtildi.

Bildirgede, gıda denetim hizmetlerinin etkin biçimde yapılabilmesi için, Gıda Tarım ve HayvancılıkBakanlığının gıda mühendisi istihdamını artırması ve bakanlık üst düzey yönetim kadrolarında da gıda mühendislerine yer vermesinin önemine vurgu yapıldı.

Gıda mevzuatının katılımcı bir anlayışla hazırlanması, paydaşların sürece katkıda bulunmasının sağlanması gerektiği belirtilen bildirgede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında gıda denetçi sayısının ve gıda mühendisinin son derece az olduğuna yer verildi.

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