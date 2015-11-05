Açlık sınırı bin 400 lirayı aştı

Partilerin siyasi vaatleri arasında yer alan asgari ücretin 1300 liraya çekilip çekilmeyeceği tartışılırken, Memur-Sen Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1.414 lira, yoksulluk sınırının ise 3.905 lira olarak belirledi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması açıklandı. Yapılan araştırmaya göre ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.414,776 TL, yoksulluk sınırı ise 3.905,781 TL olarak tespit edildi. Araştırmaya göre eylül ayına göre ekim ayında gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,30’luk bir düşüş yaşandı.

Ekimde göze çarpan en büyük artışlar yüzde 14,02 artışla domates, yüzde 12,58 artışla kuru soğan, yüzde 12,16 artışla üzüm en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 30,76 azalışla limon, yüzde 19,27 azalışla patlıcan, yüzde 15,78 azalışla çarliston biber, yüzde 14,59 azalışla elma madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise eylül ayına göre ekim ayında yüzde 0,08’lik bir düşüş tespit edildi.

Giyim fiyatlarında yüzde 12,72’lik artış

Ekim ayında, eylüle göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 12,72’lik bir artış yaşandı. Giyim madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 38,26 artışla erkek kazağı, yüzde 24,49 artışla kadın botu, yüzde 32,53 artışla kadın hırkası, yüzde 32,17 artışla kadın kazağı, yüzde 28,88 artışla kadın kabanı madde fiyatları olurken giyim madde fiyatlarında eylül ayına göre fiyatı azalan hiçbir ürün olmadığı gözlemlendi.

Ekim ayında eylül ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,22’lik bir artış gözlendi.

Ekim ayında eylül ayına göre aydınlanma madde fiyatında yüzde 0,08’lik bir düşüş gözlenirken, ekim ayında eylül ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,71’lik bir artış oldu.

Haberleşme, sağlık ve ulaşım pahalandı

Ekim ayında eylül ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,81’lik bir artış olarak gözlenirken, ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,58’lik bir artış olduğu belirlendi. Ulaşım madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 6,26 artışla servis ücreti, yüzde 5,88 artışla LPG dolum ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 4,59 azalışla araba kiralama ücreti, yüzde 1,68 azalışla benzin madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Ekim ayında eylül ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ise ortalama değişim yüzde 1,77’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 1,88 artışla telefon onarımı, yüzde 0,52 artışla internet ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında yüzde 10 azalışla mektup gönderme ücreti, yüzde 0,59 azalışla telefon yedek parçaları (sim kart, batarya) fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,49’luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,06 artışla mendil, yüzde 2,02 artışla elektrikli saç bakım aletleri, yüzde 1,71 artışla makyaj malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,21 azalışla sabun, yüzde 0,64 azalışla cilt ve vücut ürünleri fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Eğitim-kültür fiyatlarında düşüş

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,43’lük bir azalış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında eylül ayına göre değişimin yüzde 4,28 artışla sinema, yüzde 2,54 artışla okul defteri, yüzde 3,51 artışla futbol topu madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 35,34 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,97 azalışla yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,19 azalışla yazıcı madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,24’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 1,05 artışla pencere (PVC) madde fiyatında olduğu gözlendi.