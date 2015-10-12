Dünyada açlık bitmiyor



Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü, Berlin'de Dünya Açlık Endeksi’ni açıkladı. Bu sene açlık haritasında gri bölgeler dikkat çekiyor. Haritadaki bu bölgeler sağlıklı veri elde edilemeyen noktaları gösteriyor. Savaş ve çatışmaların devam ettiği Suriye ve Libya gibi bölgelerden kitlesel göç nedeniyle sağlıklı veri toplamak gitgide zorlaşıyor. Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Yetkilisi Andrea Sonntag, beslenme koşullarının bu ülkelerde "çok ciddi ile tehlikeli" arasında olduğunu tahmin ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Somali gibi ülkeler de bu sınıfa giriyor. Buralarda klasik anlamda savaşlardan bahsetmek güç.

Andrea Sonntag, "Orduların yanı sıra isyancılar, paramiliter güçler ve suç örgütlerinden bahsetmek mümkün. Bu çatışmalar bilinen anlamıyla savaşlardan daha az can kaybına neden olsa da sivil ve silahlı aktörler arasındaki sınırın belirsizleşmesine neden oluyor" diyor.

Beslenme koşulları

Güncel endekste yalnızca çatışmaların dünya genelindeki beslenme koşullarına etkisi analiz edilmiyor, 2000 - 2015 yılları arasındaki beslenme koşulları da inceleniyor. Burada Birleşmiş Milletler'e bağlı bir dizi kurumdan alınan istatistikten faydalanılıyor. Yapılan karşılaştırmanın sonucu ise pozitif. Sonntag durumu şöyle aktarıyor: "Son 15 yılda, Dünya Açlık Endeksi'nde yer verdiğimiz, gelişmekte olan ülkelerdeki açlığın boyutu yüzde 27 düşüş gösterdi."

Sonntag 17 ülkede açlık değerlerinin yüzde 50 ya da daha yüksek oranda düzeldiğine dikkat çekiyor. 117 ülkeden 52'sinde ise durum "ciddi ile çok ciddi" arasında tanımlanıyor.

Uluslararası insan hakları örgütü FIAN yetkilisi Roman Herre mevcut durumu iyimser değerlendirmiyor. Herre, "20 yılda yalnızca bir kere açlıktan ölmekte olan insan sayısını yaklaşık 1 milyardan 800 milyona düşürebildik" diyor.

Dünya genelinde yetersiz beslenen insan sayısı ise 2 milyar civarında. Beslenme konusunu insan hakları açısından ele alan Herre, bu sayının bilinen anlamıyla açlığı daha net aktardığını düşünüyor: "Yalnızca sayılara odaklanmayı doğru bulmuyoruz, açlık ve yetersiz beslenme konularının daha detaylı bir biçimde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz."

Dünya genelinde gelişmekte olan 117 ülkenin açlık seviyesini gösteren Açlık Haritası, bu ülkelerde siyasi anlamda da büyük bir önem arz ediyor. Hindistan Meclisi'nde her yıl Dünya Açlık Endeksi ve Hindistan’ın durumu tartışılıyor. Hindistan basını da araştırmaya büyük ilgi gösteriyor ve Narendra Modi hükümeti bu seneki Açlık Endeksi’nin getireceği tartışmalara hazırlanmak durumunda. Hindistan'daki beslenme koşulları, "ciddi" olarak tanımlanan 29 endeksi ile gösteriliyor. Kamerun, Kenya ve Uganda gibi Afrika ülkeleri Dünya Açlık Endeksi'nde daha iyi bir konuma sahip. Böyle bir sınıflandırma hiçbir hükümet için güven verici değil.