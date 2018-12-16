T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü televizyon kanalı, taciz iddialarının ardından ünlü oyuncuya 9.5 milyon dolar ödemiş

Ödemenin kaydı, yapılan şirket içi araştırmada ortaya çıktı

16 Aralık 2018 14:26

ABD’li oyuncu Eliza Dushku’nun çekimler sırasında CBS’te yayınlanan ‘Bull’ dizisinde birlikte rol aldığı Michael Weatherly’nin sözlü tacizine uğradığı ve bu durumdan şikayetçi olmasının üzerine diziden çıkarıldığını ortaya çıktı. 2017 yılında yaşanan olay sonrasında CBS, Dushku’ya ‘sessiz kalması’ karşılığında 9.5 milyon dolar ödedi.

Olayın detayları, şirketin eski yöneticisi Leslie Moonves’e yönelik taciz iddialarının ardından başlatılan iç soruşturma sırasında ortaya çıktı. Dushku konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, CBS’ten yapılan açıklamada ise konunun doğruluğu teyit edildi.

Weatherly’nin çekimler sorasında ekibin önünde Dushku’nun görünümüyle ilgili yorumlar yaptığı, tecavüz şakası anlattığı ve bir keresinde de oyuncuya grup seksten bahsettiği kaydedildi.

ETİKETLER

eliza dushkubullcbsMichael Weatherlycinsel taciztacizödemeoyuncu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24