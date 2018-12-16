Dünyaca ünlü televizyon kanalı, taciz iddialarının ardından ünlü oyuncuya 9.5 milyon dolar ödemiş

ABD’li oyuncu Eliza Dushku’nun çekimler sırasında CBS’te yayınlanan ‘Bull’ dizisinde birlikte rol aldığı Michael Weatherly’nin sözlü tacizine uğradığı ve bu durumdan şikayetçi olmasının üzerine diziden çıkarıldığını ortaya çıktı. 2017 yılında yaşanan olay sonrasında CBS, Dushku’ya ‘sessiz kalması’ karşılığında 9.5 milyon dolar ödedi.

Olayın detayları, şirketin eski yöneticisi Leslie Moonves’e yönelik taciz iddialarının ardından başlatılan iç soruşturma sırasında ortaya çıktı. Dushku konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, CBS’ten yapılan açıklamada ise konunun doğruluğu teyit edildi.

Weatherly’nin çekimler sorasında ekibin önünde Dushku’nun görünümüyle ilgili yorumlar yaptığı, tecavüz şakası anlattığı ve bir keresinde de oyuncuya grup seksten bahsettiği kaydedildi.