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Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, Black Mafia Family'de rol alacak

50 Cent'in yapımcılığını üstlendiği Black Mafia Family'nin kadrosunda Eminem, Snoop Dogg, La La Anthony ve Wood Harris gibi yıldızlar yer alıyor.

18 Ağustos 2021 12:49

Ünlü rapçi 50 Cent'in yapımcılığını üstlendiği Black Mafia Family'nin oyuncu kadrosuna dünyaca ünlü rapçi Eminem katıldı. 

Black Mafia Family, 1980'li yılların Detroit'inde geçecek. İki kardeş, Detroit'in güney batı bölgesinin çürümeye yüz tutmuş sokaklarında yükselen iki yıldızdır. Zamanla ülkenin en nüfuzlu ailelerinden birine dönüşeceklerdir. Black Mafia Family, uyuşturucu satışı ve kara para aklama yapan bu organizasyonun adıdır. Meşhur kardeşler de Demetrius ve Terry Flenory'dir.

Black Mafia Family'nin oyuncu kadrosunda Eminem'in yanı sıra Michole Briana White, Ajiona Alexus, Myles Truitt, Snoop Dogg, La La Anthony ve Wood Harris yer alacak. Eminem daha önce 2002 yılında rol aldığı 8 Mile filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Lose Yourself şarkısıyla Akademi ödülü sahibi olan müzisyen, 2020 yılında Lose Yourself şarkısını Oscar Ödül Töreni'nde tekrar seslendirerek dikkatleri çekmişti.

Black Mafia Family, 26 Eylül tarihinde ekranlarındaki yerini alacak.

 

 

 

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