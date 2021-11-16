Dünyaca ünlü immünoloji uzmanı Prof. Unutmaz sıraladı: Şu kriterler varsa, 3. doz BioNTech aşınızı muhakkak yaptırın

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, geçen günlerde Sağlık Bakanlığı'nın randevularını vermeye başladığı 3. doz BioNTech aşısını kimlerin "muhakkak" yaptırması gerektiğini açıkladı.

Twitter'dan paylaşım yapan Prof. Unutmaz, Koronavirüs'e karşı 2. doz BioNTech aşısını olmasının üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin; 40 yaş üstünde olmaları durumunda, 18-40 yaş arası olup kronik hastalığa sahip olma veya fazla kiloları olma durumunda ve daha önce hiç Covid geçirmemiş olma durumunda 3. doz BioNTech aşısını muhakkak yaptırması gerektiğini söyledi.

Prof. Unutmaz, bir takipçisinin cafe/restoran çalışanları için gerekli olup olmadığına yönelik soruya da "Bu da güzel soru, buna öğretmenleri, sağlık personelini de katabiliriz, 40 yaş altında da olsalar bu kişilerin 3. doz aşı olmasında fayda var, zira aşısız çok kişi ile temas etme durumunda kalıyorlar, onlardan bulaş riski olabilir, gerçi hafif geçsede hiç Covid olmamak en iyisi…" dedi.

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