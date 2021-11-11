Aşılamada yeni dönem: 3. doz randevuyu kimler, nasıl alabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olup ikinci dozunun üzerinden 6 ay geçen vatandaşların risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yaptırabileceğini açıkladı.

kinci dozun üzerinden 6 ay geçmesi şartı belirtilirken, risk grupları da şöyle sıralandı:

60 yaş üzerindeki vatandaşlar 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar

Aşı randevuları MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor.

MHRS nedir?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem

MHRS ile randevu nasıl alınır?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.



MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.