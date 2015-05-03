Dünyaca ünlü polisiye yazarı Ruth Rendell hayatını kaybetti

Agatha Christie'den sonraki en önemli polisiye yazarı Ruth Rendell 85 yaşında yaşamını yitirdi. Rendell'ın Türkçe'ye de çevrilmiş pek çok eseri bulunuyor. Rendell'ın Türkiyeli okurla buluşan son kitapları Kutudaki Canavar ve Portobello Sokağı'ydı.
Rendell'ın edebiyat dünyasında 24 ödülün sahibi İngiliz yazarın 60’tan fazla en çok satanlar listesine girmiş kitabı bulunuyor.
Dedektif Wexford serisini de kaleme alan Rendell’ın Türkçe’ye en son çevrilen eseri Portobello Sokağı’ydı.
17 Şubat 1930 doğumlu Ruth Rendell, polisiye ve gerilim türünde eserler yazmıştır. Bu türün tüm dünyaca kabul edilmiş en ünlü yazarlarındandır. Bazı romanlarını da Barbara Vine adını kullanarak yazmıştı. Kendisinin yazmış olduğu hikayelerden alınan Ruth Rendell Hikayeleri adlı Tv dizisi çekilmiştir.
Rendell'ın Türkçe'ye çevrilen eserleri şöyle:
Çok Gözyaşı Döküldü
Parola: Mandarin
Ölüme Giden Yol
Cinayet Oyunu
Ölüme Bakan Gözler
Kuzgunların Zulmü
Güneşi Beklerken
Taştan Hüküm
Cam Hançer
Sessizliğin Öfkesi
Park Cinayetleri (2005, Doğan Kitap )
Timsah Kuşu
13. Basamak
Kalp Taşları
Bir Sarı Lityum Çifti
Su Çok Güzel (2009, Doğan Kitap)
Kutudaki Canavar (2011, Doğan Kitap)
Portobello Sokağı (2012, Doğan Kitap)