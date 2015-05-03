Dünyaca ünlü polisiye yazarı Ruth Rendell hayatını kaybetti

Agatha Christie'den sonraki en önemli polisiye yazarı Ruth Rendell 85 yaşında yaşamını yitirdi. Rendell'ın Türkçe'ye de çevrilmiş pek çok eseri bulunuyor. Rendell'ın Türkiyeli okurla buluşan son kitapları Kutudaki Canavar ve Portobello Sokağı'ydı.

Rendell'ın edebiyat dünyasında 24 ödülün sahibi İngiliz yazarın 60’tan fazla en çok satanlar listesine girmiş kitabı bulunuyor.

Dedektif Wexford serisini de kaleme alan Rendell’ın Türkçe’ye en son çevrilen eseri Portobello Sokağı’ydı.

17 Şubat 1930 doğumlu Ruth Rendell, polisiye ve gerilim türünde eserler yazmıştır. Bu türün tüm dünyaca kabul edilmiş en ünlü yazarlarındandır. Bazı romanlarını da Barbara Vine adını kullanarak yazmıştı. Kendisinin yazmış olduğu hikayelerden alınan Ruth Rendell Hikayeleri adlı Tv dizisi çekilmiştir.

Rendell'ın Türkçe'ye çevrilen eserleri şöyle:

Çok Gözyaşı Döküldü

Parola: Mandarin

Ölüme Giden Yol

Cinayet Oyunu

Ölüme Bakan Gözler

Kuzgunların Zulmü

Güneşi Beklerken

Taştan Hüküm

Cam Hançer

Sessizliğin Öfkesi

Park Cinayetleri (2005, Doğan Kitap )

Timsah Kuşu

13. Basamak

Kalp Taşları

Bir Sarı Lityum Çifti

Su Çok Güzel (2009, Doğan Kitap)

Kutudaki Canavar (2011, Doğan Kitap)

Portobello Sokağı (2012, Doğan Kitap)