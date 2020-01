Dünyaca ünlü oyuncu, Midilli'de mültecileri karşıladı

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Susan Sarandon, Yunanistan'ın Midilli adasına giderek Türkiye'den giden mültecileri karşıladı. Sarandon, adada sahile inerek mültecilerle ve gönüllü yardım çalışanlarıyla görüştü.

Noel tatilini Midilli'de geçireceğini ve mültecilerle zaman geçireceğini söyleyen Sarandon, "Hikayelerini, anlatmak istediklerini dinleyeceğim. Böylece ülkeme döndüğümde burada durumun ne olduğunu daha iyi açıklayabilir ve umuyorum bir şeyler öğrenebilirim" dedi.

Sarandon adada çekilen fotoğraflarından birini de Twitter hesabından dünyayla paylaştı. Sarandon, fotoğrafına eşlik eden mesajda, "'Bu insanlar'ın da tıpkı bizim gibi olduklarını, çocuklarının güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını anlayın" dedi.

Understand that ‘these people’ are just like us, wanting to keep their children safe. https://t.co/17CMh1c4Ht pic.twitter.com/0SiMAdfVAL