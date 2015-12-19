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Yaşam

Dünyaca ünlü oyuncu, Midilli'de mültecileri karşıladı

Noel tatilini geçirmek üzere Midilli'de bulunan Susan Sarandon, Suriyeli bir kız çocuğuyla yakından ilgilendi

19 Aralık 2015 17:53

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Susan Sarandon, Yunanistan'ın Midilli adasına giderek Türkiye'den giden mültecileri karşıladı. Sarandon, adada sahile inerek mültecilerle ve gönüllü yardım çalışanlarıyla görüştü.

Noel tatilini Midilli'de geçireceğini ve mültecilerle zaman geçireceğini söyleyen Sarandon, "Hikayelerini, anlatmak istediklerini dinleyeceğim. Böylece ülkeme döndüğümde burada durumun ne olduğunu daha iyi açıklayabilir ve umuyorum bir şeyler öğrenebilirim" dedi.

Sarandon adada çekilen fotoğraflarından birini de Twitter hesabından dünyayla paylaştı. Sarandon, fotoğrafına eşlik eden mesajda, "'Bu insanlar'ın da tıpkı bizim gibi olduklarını, çocuklarının güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını anlayın" dedi.

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