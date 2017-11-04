Dünyaca ünlü Nanta gösterisi ilk kez Türkiye’de

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GÜNEY Kore’nin dünyaca ünlü gösterisi Nanta, Türkiye’de ilk kez sahnelenecek.

Bıçaklar başta olmak üzere mutfak eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanarak, eğlenceli bir mutfak hikayesini sözsüz bir şekilde müziğin ve ritmin diliyle anlatan Güney Kore’nin dünyada en çok izlenen gösterisi Nanta, 3 Aralık\'ta İstanbul Uniq Hall\'da, 8 Aralık\'ta Ankara\'da MEB Şura Salonu\'nda seyirciyle buluşacak. Nanta, ilk performanslarını sergiledikleri 1997 yılından bu yana 57 ülkede ve 288 farklı şehirde yaptıkları 30 bine yakın gösteriyle 9 milyondan fazla izleyiciye ulaşmayı başardı.

1999 yılında Edinburgh Fringe Festivali’nde sergiledikleri ilk uluslararası performanslarıyla “En İyi Performans” ödülünü kazanan gösteri, 2002 yılında 14. Asya Olimpiyatları açılış töreninde sahnelenirken, 2003 yılında Broadway’de uzun süreli gösterilen ilk Asya müzikali unvanını elde etti.

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