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Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü müzik grupları İstanbul'da konser verecek

Sia, Die Antwood, Scorpions ve Muse yaz ayında İstanbul'a gelecek

21 Şubat 2016 16:27

2016 yılının yazında İstanbul'da konser fırtınası esecek. Zorlu PSM'de sahneye çıkacak olan Sigur Ros ve PJ Harvey'in ardından dünyaca ünlü gruplar da turnelerine İstanbul'u ekledi. Sia, Die Antwood, Scorpiaons ve Muse bu yaz İstanbul'da konser verecek.

Grupların konser programları şöle

5 Haziran: Die Antwoord

Güney Afrikalı rap-rave grubu Die Antwoord, Amerikan dans listelerinde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Grup ilk kez Türkiye’de olacak. 

12 Temmuz: Scorpions 

Alman hard rock efsanesi Scorpions, 2015’te grubun 50. yılını kutlamıştı. Grup bu yıl özel bir dünya turnesine çıkıyor ve durakları arasına İstanbul’u da ekliyor. 

26 Temmuz: Muse

Grammy Ödül Töreni’nde ödül alalı bir hafta olmamışken güzel haber geldi. Dünya festivallerine uğrayarak Avrupa turu yapacak olan Muse, temmuz ayında İstanbul’u es geçmeyecek. 

8 Ağustos

Özellikle son iki yıldır her yaptığı şarkıyla listeleri kasıp kavurmayı başaran Avustralyalışarkıcı Sia, çılgın peruklarıyla İstanbul’da olacak!

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