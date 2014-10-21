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Yaşam

Dünyaca ünlü modacı Oscar de la Renta yaşamını yitirdi

Renta, Jacqueline Kennedy’den Laura Bush’a kadar ABD First Lady’lerinin bir numaralı tasarımcısı oldu

21 Ekim 2014 11:40

Dünyaca ünlü modacı Oscar de la Renta’nın Connecticut’taki evinde öldüğü bildirildi. 82 yaşında hayata veda eden De la Renta’nın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı ancak modacıya yıllar önce kanser teşhisi konulduğu biliniyordu.

Amerikan moda ikonu, Dominik Cumhuriyet doğumlu de la Renta, Jacqueline Kennedy’den Laura Bush’a kadar ABD First Lady’lerinin bir numaralı tasarımcısı oldu.

Ünlü modacı son olarak aktör George Clooney ile evlenen avukat Amal Alamuddin’in gelinlik tasarımıyla adından söz ettirmişti.  De la Renta Amerikan Vogue dergisi için Alamuddin ile gelinlik provası pozu vermişti.

De la Renta Hollywood’un önde gelen yıldızlarının da kırmızı halı kıyafetleri için seçtiği isimler arasındaydı.

1932 doğumlu modacı New York’a gelip ün kazanmadan önce İspanya ve Fransa’da yaşamıştı. De la Renta 1960’lı yılların sonuna doğru dönemin önde gelen modacıları Bill Blass ve Geoffrey Beene gibi isimlerle birlikte Amerikan modasının dünyada isim yapmasını sağlayan tasarımcılardan biridir.

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