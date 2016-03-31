Dünyaca ünlü Mimar Zaha Hadid hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid, 65 yaşında hayatını kaybetti. Hadid, ABD'nin Miami kentindeki bir hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hadid, hastanede bronşit tedavisi görüyordu.

Hadid son olarak İstanbul'un Kartal semtinin dönüşümüyle ilgili hazırladığı planlarla gündeme gelmişti. Neo-fütüristik eserleriyle dünya çapında şöhret sahibi olan Hadid, imza attığı mega projelerle tanınıyordu.

Hürriyet’in haberine göre, Hadid'in imzasını taşıyan "Kartal Sanayi Bölgesinde Merkezi İş Alanları Planlaması" projesi, geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilmişti. Bu eserler arasında uzay gemisi biçimindeki Tokyo Olimpiyat Stadyumu, Bakü'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi gibi tartışmalı yapılar da bulunuyordu. Tokyo'daki stadyum yüksek maliyeti nedeniyle Japon mimarların eleştirilerinin hedefi olurken, Haydar Aliyev Kültür Merkezi de işçilerin çalışma koşulları nedeniyle çok tartışılmıştı.

İBB Meclisi'nin geçtiğimiz yıl kabul ettiği "Kartal Sanayi Bölgesinde Merkezi İş Alanları Planlaması" projesi Hadid'in imzasını taşıyordu.