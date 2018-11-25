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Yaşam

Dünyaca ünlü markanın sandviçinden hamamböceği çıktı!

İngiltere'de kızıyla Noel alışverişine çıkan bir annenin, Marks and Spencer mağazasından aldığı sandviçten hamamböceği çıktı

25 Kasım 2018 02:03

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki St Agnes'de yaşayan anne ile kızı, Noel alışverişine çıktıklarında Marks and Spencer mağazasından bir sandviç aldı. Hindi ve domuzlu sandviçin içinden uzunluğu beş santimetreyi aşan bir hamamböceği çıktı.

Olayın ardından medyaya konuşan kızı, "Annem sandviç almaya karar verdi. Eve döndüğümüzde yemeye başladım, önce 'Neden ıspanaklar bu kadar siyah?' diye düşündüm. Hamamböceğini gördüm, anneme bağırdım. Sonra tuvalete koştum. Dehşet vericiydi" dedi.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde mağazası bulunan firmayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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