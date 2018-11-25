Dünyaca ünlü markanın sandviçinden hamamböceği çıktı!

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki St Agnes'de yaşayan anne ile kızı, Noel alışverişine çıktıklarında Marks and Spencer mağazasından bir sandviç aldı. Hindi ve domuzlu sandviçin içinden uzunluğu beş santimetreyi aşan bir hamamböceği çıktı.

Olayın ardından medyaya konuşan kızı, "Annem sandviç almaya karar verdi. Eve döndüğümüzde yemeye başladım, önce 'Neden ıspanaklar bu kadar siyah?' diye düşündüm. Hamamböceğini gördüm, anneme bağırdım. Sonra tuvalete koştum. Dehşet vericiydi" dedi.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde mağazası bulunan firmayla ilgili soruşturma başlattı.