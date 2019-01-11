Dünyaca ünlü isimlerin korumalığını yapan Kocabıyık, MHP'den aday oldu

Türkiye ziyaretleri sırasında Paris Hilton, Kevin Costner ve Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimler ile Ceza ve Mercan Dede’ye korumalık yapan Süleyman Kocabıyık, İzmir’in Narlıdere ilçesinde, MHP’den Belediye Başkan adayı oldu. AKP, yerel seçimlerdeki işbirliği çerçevesinde Narlıdere ilçesinde aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı.

MHP, İzmir'in Narlıdere ilçesinde Süleyman Kocabıyık'ı belediye başkan adayı gösterdi. Dünyaca ünlü starların da Türkiye’deki temasları esnasında korumalıklarını yapan Kocabıyık, şimdiyse belediye başkanlığı yarışı için seçim alanlarında. Ailesinde birçok kişinin de spora ilgi duyduğunu söyleyen Süleyman Kocabıyık, “Spor hayatına 6 yaşında judo ile başladım. 11 sene judo ile uğraştım. İkinci çocuğum doğunca bu sporu bıraktım. Bir süre sonra da wing tsun ile tanıştım ve anladım ki bana en uygun sistem bu. Bu alanda ilerlemeye kadar verdim. Çalışmalarım nedeniyle Türkiye’de ‘Sifu’ (büyük usta) unvanını alan en genç isimlerden biriyim” dedi.

"Benden farklı beklentiler var"

Türkiye’de özel kuvvetler personelinin yanı sıra emniyette de eğitimler verdiğini söyleyen Süleyman Kocabıyık; Paris Hilton, Kevin Costner ve Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimlerin de Türkiye’deki temasları esnasında koruma görevini üstlendiğini belirtti. Kocabıyık, siyasete girme kararını ise şöyle açıkladı:

“Hem sivillere hem de devlet memurlarına, emniyet personeline eğitimler verdim. Bir eğitimci bir siyasetçidir aynı zamanda. Eğitim de bir siyasettir. Biz on binlerce insana dokunuyoruz. Türkiye’nin 30 şehrinde seminerler verdim. İnsanlarla bire bir görüşüyorum. Yaptığım çalışmalar sonucunda gördüm ki insanların benden farklı beklentileri var. Bir yöneticilik vasfı da taşıdığımı düşünerek, insanların beklentilerine cevap verebilmek için kendime bir yol çizmeye karar verdim. Bunun da siyaset olduğunu düşündüm.”

‘Genç Narlıdere, genç başkan’ sloganı ile oy isteyen Kocabıyık, siyaset değil proje üretmeye geldiklerini kaydetti. (DHA)