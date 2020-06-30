Dünyaca ünlü gösteri topluluğu Cirque du Soleil, iflas başvurusunda bulundu

Gösteri dünyasının en önemli topluluklarından Cirque du Soleil, 3 bin 500 kişiyi işten çıkardı ve iflas başvurusunda bulundu.

Kanadalı gösteri topluluğu Cirque du Soleil, pandemi nedeniyle gösterilerinin askıya alınmasının ardından iflas başvurusunda bulundu.

Cirque du Soleil Entertainment Group Başkanı ve CEO’su Daniel Lamarre yaptığı açıklamada, “Son 36 yıldır, Cirque du Soleil son derece başarılı ve karlı bir organizasyon olmuştur. Bununla birlikte, COVID-19 nedeniyle tüm şovlarımızın zorla kapatılmasından bu yana sıfır gelirle, yönetim şirketin geleceğini korumak için kararlı bir şekilde hareket etmek zorunda kaldı” dedi.

Üç ay önce dünya çapında tüm yapımlarını durdurmak zorunda kalan topluluk yaklaşık 1 milyar dolar borçla 3 bin 500 çalışanını işten çıkardı.

Sirk, 20 milyon dolarlık başlangıç fiyatı ile kendisini mezata çıkardı.