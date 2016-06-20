Gitar virtüözü Steve Vai İstanbul'a geliyor

3 ödül ve 15 adaylıkla Grammy tarihine damgasını vuran ABD'li besteci, müzisyen ve prodüktör Steve Vai, kariyerinin en önemli albümlerinden biri olan ve tüm zamanların en iyi enstrümantal albümlerinden biri olarak kabul edilen Passion And Warfare albümünün 25. yıl dönümü özel turnesi kapsamında 3 Ağustos'ta İstanbul'daki Zorlu PSM'de sahne alacak.

“Monster Energy Presents: Rock Off Virtüöz” konser serisinin ilk etkinliğinde Steve Vai, Passion and Warfare albümünün dışında kariyerinin en önemli şarkılarını çalacak.

NTV'nin haberine göre; Kariyeri boyunca enstrümantal rocktan hard rocka, heavy metalden progressive rocka pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren bir virtüöz olan Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara ilham kaynağı oldu.

Guitar World dergisinin halk oylamasında gelmiş geçmiş en iyi 10. gitarist seçilen, birçok farklı dergi ve web sitesi tarafından hazırlanan en iyi gitarist listelerinde defalarca yer bulan Steve Vai, Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio'nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle de çalıştı.