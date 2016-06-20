T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gitar virtüözü Steve Vai İstanbul'a geliyor

Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, 3 Ağustos'ta İstanbul’da konser verecek

20 Haziran 2016 21:29

3 ödül ve 15 adaylıkla Grammy tarihine damgasını vuran ABD'li besteci, müzisyen ve prodüktör Steve Vai, kariyerinin en önemli albümlerinden biri olan ve tüm zamanların en iyi enstrümantal albümlerinden biri olarak kabul edilen Passion And Warfare albümünün 25. yıl dönümü özel turnesi kapsamında 3 Ağustos'ta İstanbul'daki Zorlu PSM'de sahne alacak.

“Monster Energy Presents: Rock Off Virtüöz” konser serisinin ilk etkinliğinde Steve Vai, Passion and Warfare albümünün dışında kariyerinin en önemli şarkılarını çalacak.

56 yaşındaki Steven Vai ağırlıklı olarak solo gitar için besteler yapıyor.

NTV'nin haberine göre; Kariyeri boyunca enstrümantal rocktan hard rocka, heavy metalden progressive rocka pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren bir virtüöz olan Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara ilham kaynağı oldu.

Guitar World dergisinin halk oylamasında gelmiş geçmiş en iyi 10. gitarist seçilen, birçok farklı dergi ve web sitesi tarafından hazırlanan en iyi gitarist listelerinde defalarca yer bulan Steve Vai, Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio'nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle de çalıştı.

 

ETİKETLER

ünlü gitar virtüözüSteve VaiİstanbulRock müzikZorlu PSM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24