Dünyaca ünlü genç matematikçi Fernandez DAÜ'de göreve başladı

GAZİMAĞUSA (DHA) - DÜNYACA ünlü genç matematikçi Dr. Arran Fernandez, pazartesi günü itibariyle Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar pek çok başarıya imza atmış olan Dr. Fernandez, DAÜ Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine eğitim verecek. 2003 yılında okul bitirme sınavında (GCSE) matematik alanında en yüksek derece ile sınavı tamamlayan en genç kişi olan Dr. Fernandez, 2010 yılında, henüz 15 yaşındayken Cambridge Üniversitesi Zorluyüksek Matematik Öğrenimi’ne başladı.

23 YAŞINDA CAMBRIDGE DOKTORASI

Dr. Fernandez, 1773 yılından beri Cambridge Üniversitesi tarafından bir lisans programına kabul edilen en genç öğrenci oldu. Dr. Fernandez’den önce en genç öğrenci, İngiltere’nin de en genç başbakanı olma unvanını taşıyan William Pitt olmuştu.

Pitt, 1783-1801 ve 1804-1805 yıllarında Başbakanlık görevini yürütmüştü. 2013 yılının Haziran ayında, Cambridge Üniversitesi’nde Matematik Lisans alanından Yüksek Onur Derecesi ile mezun olan Dr. Fernandez, en iyi “Matematikçilere” verilen ve İngiltere’de “düşünsel başarının en üst seviyesi” kabul edilen “Senior Wrangler” unvanını 18 yaşında almayı başardı. 2018 yılında, 23 yaşında Cambridge Üniversitesi’nden matematik alanında doktora derecesi aldı.

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