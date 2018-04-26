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Yaşam

Dünyaca ünlü DJ Avicii'nin ölüm nedeni belli oldu

28 yaşındaki Avicii'nin cesedi Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunmuştu

26 Nisan 2018 22:22

DJ Avicii'nin ailesi ünlü sanatçının ölüm sebebinin intihar olduğunu açıkladı.

 28 yaşındaki Avicii'nin cesedi Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunmuştu.

Avicii kimdir?

Tim Bergling (8 Eylül 1989) veya bilinen adıyla Avicii İsveçli DJ, Remixer ve Prodüktör. Dünya'da House ve Dance müziğin en önemli ve yetenekli sanatçılarındandır. Müziğe küçük yaşlarda merak salmış,genç yaşta İsveç'te çeşitli kulüplerde DJ'lik yapmıştır. 2010 yılında çıkan single'ı Seek Bromance ile büyük çıkış yakalamış, bu parça Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İsveç'te 1 yıl boyunca top 20'de kalmıştır. 'DJ Mag Top 100' 2013 yılı sıralamasında dünyanın en iyi 3. DJ'i olarak seçilmiştir. 2014 yılında ise 6. oldu.

2011 yılında çıkardığı bir diğer hit parçası Levels, Hindistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Danimarka top 10'da kalmıştır. Macaristan, Norveç ve İsveç'te 1. sırada kalmıştır.

2014 yılının sonlarına doğru Stories albümünü ve albümün içinde olan The Days ve The Nights i yayınlamıştır.

 

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