Dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı

17'nci yılını kutlayan dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

İtalyan fotoğrafçı Massiamo Listri iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşlarını anlatan insan hikâyeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı. Topkapı Sarayı’ndan Napoli’de Türk Elçisi tablosuna (Guiseppe Bonito’nun Palazzo Reale’de sergilenen tablosu), Kılıç Ali Paşa Camii’nden Capodimonte Müzesi’nde bulunan Ballo dell’ape nell’harem (Harem’de Dans) tablosuna, İstanbul’daki eski İtalyan Konsolosluğu Palazzo di Venezia’dan hamamlara ve Yerebatan Sarnıcı’na kadar her bir fotoğrafa aralarında İlber Ortaylı, Rosita D’Amora, Dinko Fabris, Nedim Gürsel, Silvia Ronchey ve Carmine Romano’nun da bulunduğu seçkin isimlerce yazılmış makaleler eşlik ediyor.

Takvimin kapağına 1741'de Napoli'ye giden İstanbul elçisi Hacı Hüseyin Efendi'yi taşıyan, takvimin sahibi Generoso Di Meo, İstanbulla ilgili bir çalışmayı çocukken düşündüğünü ve buraları hayal ettiğini belirtti.

Takvimin sahibi Generoso Di Meo, yarın akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek tanıtım öncesi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ve Lecce Üniversitesi'nden Rosita D'amora ile İstanbul’da kameralar karşısına geçti.

"Buraya gelmek benim için bir rüyaydı"

Generoso Di Meo, "Buraya gelmek benim için bir rüyaydı. Napoli ve İstanbul arasındaki ilişkiyi hem fotoğraflarla hem de makalelerle anlatmaya çalıştık. Bu takvimin tanıtımı için yarın yapacağımız davete dünyanın her yerinden 700'e yakın insan gelmeye başladı. Yarın akşam takvimi destekleme için Çırağan Sarayı'nda olacaklar. Napoli ile Osmanlı arasındaki ilişkiyi vurgulamak için Osmanlı atmosferi yaratmaya çalıştık. Misafirlerimize ney resitali vereceğiz girişte, Osmanlı'yı sadece görüntüde değil, yemekleriyle kültürüyle müziğiyle tanıtacağımız bir etkinlik olacak" dedi.

"İstanbul'a gelen çok önemli misafirlerimiz var"

Takvimin, Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı için önemine değinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ise "Takvim 17 yıldır yayınlanıyor ve her sene dünyanın önemli başkentini fotoğraflayarak hazırlanıyor. Dünyadan önemli iş insanlarını, sanat ve siyaset insanlarını bir araya topluyor, bu sene de sayfalarına İstanbul'u taşıdı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Massimo Listri İstanbul'un iç mekanlarını fotoğraflayarak takvimin sayfalarına dokudu. İstanbul'un tanıtımına bu kadar katkısı olan bir takvimi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi olarak sahiplenmeyi bir görev olarak kabul ettik. Takvimin tanıtımı için İstanbul'a gelen çok önemli misafirlerimiz var. Di Meo iki ay önce bize takvimden bahsetti ve heyecanlandık. İstanbul'un ve Türkiye'nin yurt dışı tanıtımı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı. (DHA)