Dünyaca ünlü boks menajeri Maloney cinsiyetini değiştirdi

Efsanevi İngiliz boks menajeri Frank Maloney cinsiyet değiştirme sürecinden geçtiğini ve artık Kellie isminde bir kadın olarak yaşamaya başladığını açıkladı.

Yıllarca Lennox Levis, David Haye, Rendall Munroe gibi başarılı boksörlerin menajerliğini yapan Maloney, 61 yaşında ve kısa bir süre sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirecek.

Menajerlik ve akıl hocalığı yaptığı Lennox Lewis'i tartışmasız dünyanın en iyi boksörlerinden biri yapan ve 1992'de Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu olmasını sağlayan Maloney, İngiliz Sunday Mirror gazetesine özel bir röportaj verdi.

Maloney “Yanlış bedende doğdum ve her zaman bir kadın olduğumu biliyordum. Daha fazla gölgelerde yaşayamazdım. Bu yükle bir süre daha yaşamak beni öldürürdü” diyor.

Gizlice hormon tedavisinden geçtiğini, tüylerinden kurtulmak için yüzlerce saatlik elektroliz seanslarına girdiğini anlatan Maloney yaşadıklarını, “Doğumda hatalı olan yanımı tıbbi olarak düzelttim. Bende kadın beyni var. Kendimi diğer çocuklarla kıyaslamaya başladığım andan itibaren farklı olduğumu biliyordum ve kızları kıskanıyordum” diye anlatıyor.

30 yıl boyunca menajerlik yapan Maloney boks kariyeri boyunca sırrını kimseyle paylaşamamış. “Boks ringine bu şekilde giyinmiş olarak çıktığımı hayal edebiliyor musunuz? Bana ne diye bağıracaklarını tahmin edebiliyorum”

İkinci eşiyle 15 yıl evli kalan Maloney’nin bu evliliğinden iki kızı, önceki evliliğinden ise bir kızı var.