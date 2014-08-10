T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyaca ünlü boks menajeri Maloney cinsiyetini değiştirdi

Yıllarca Lennox Levis, David Haye, Rendall Munroe gibi başarılı boksörlerin menajerliğini yapan Maloney, 61 yaşında ve kısa bir süre sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirecek

10 Ağustos 2014 18:15

Efsanevi İngiliz boks menajeri Frank Maloney cinsiyet değiştirme sürecinden geçtiğini ve artık Kellie isminde bir kadın olarak yaşamaya başladığını açıkladı.

Yıllarca Lennox Levis, David Haye, Rendall Munroe gibi başarılı boksörlerin menajerliğini yapan Maloney, 61 yaşında ve kısa bir süre sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirecek.

Menajerlik ve akıl hocalığı yaptığı Lennox Lewis'i tartışmasız dünyanın en iyi boksörlerinden biri yapan ve 1992'de Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu olmasını sağlayan Maloney, İngiliz Sunday Mirror gazetesine özel bir röportaj verdi.  

Maloney “Yanlış bedende doğdum ve her zaman bir kadın olduğumu biliyordum. Daha fazla gölgelerde yaşayamazdım. Bu yükle bir süre daha yaşamak beni öldürürdü” diyor.

Gizlice hormon tedavisinden geçtiğini, tüylerinden kurtulmak için yüzlerce saatlik elektroliz seanslarına girdiğini anlatan Maloney yaşadıklarını, “Doğumda hatalı olan yanımı tıbbi olarak düzelttim. Bende kadın beyni var. Kendimi diğer çocuklarla kıyaslamaya başladığım andan itibaren farklı olduğumu biliyordum ve kızları kıskanıyordum” diye anlatıyor. 

30 yıl boyunca menajerlik yapan Maloney boks kariyeri boyunca sırrını kimseyle paylaşamamış. “Boks ringine bu şekilde giyinmiş olarak çıktığımı hayal edebiliyor musunuz? Bana ne diye bağıracaklarını tahmin edebiliyorum”

İkinci eşiyle 15 yıl evli kalan Maloney’nin bu evliliğinden iki kızı, önceki evliliğinden ise bir kızı var.

ETİKETLER

Frank Maloneyboksmenajercinsiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24