Dünyaca ünlü aktör Ian McKellen’ın hayatı belgesel oluyor

Geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk uzun metrajı Chicken‘la dikkatleri çeken İngiliz yönetmen Joe Stephenson, efsanevi aktör Ian McKellen’ın uzun kariyerine odaklanan bir belgesel çekiyor. McKellen’la yaptığı 14 saatlik bir röportajdan alınan kesitler üzerine kurgulanacak olan belgesel, McKellen: Playing the Part ismini taşıyacak.

BantMag'in haberine göre McKellen’ın rol aldığı hem sinema hem tiyatroyapımlarından hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülerin de görücüye çıkacağı belgeselde usta oyuncunun kendi arşivinden bazı fotoğraflar da karşımıza çıkacak.

"İzleyenler ilham alacakları bir portreyle karşılaşacak"

Filmle ilgili konuşan Stephenson, yeni jenerasyonun McKellen’ı özellikle X-Men ve Lord Of The Rings filmindeki performanslarıyla tanıdığını ve bu belgeselin, efsanenin tüm kariyerine ve başarılarına dair önemli detayları barındırdığını vurguluyor

Ian McKellen’la yaptıkları röportajın, İngiliz aktörün kariyeri boyunca verdiği röportajlardan çok daha detaylı ve kendi hayatına dair samimi açıklamalarla dolu olduğunun altını çizen Stephenson, filmi izleyenlerin ilham alacağı bir portreyle karşılaşacaklarını söyledi.

Disney’in merakla beklenen canlı aksiyon The Beauty And The Beast filminde Cogsworth karakterini canlandıracak olan McKellen, önümüzdeki nisan ayında gösterime girecek Animal Crackers animasyonunun seslendirme kadrosunda bulunuyor.