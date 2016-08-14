Dünyaca ünlü 24 yazarın portresi tek kitapta buluştu

Gökhan Yavuz Demir’in kitaplara yazdığı önsözlerinin, Kaygı, Ayraç ve BirGün Kitap gibi dergi ve eklerdeki yazılarının ve IAN Edebiyat’a yazdığı edebi portrelerinin bir araya getirilerek oluşturulduğu kitabı 'Borges’in Dediği Gibi', Nora Kitap etiketiyle yayımlandı. Kitapta 24 yazarın portresi bulunuyor.

ArtfulLiving'in haberine göre, kitapta aralarında Balzac, Pessoa, Kafka, Cervantes, Oscar Wilde ve Jack London ile Ursula K. Le Guin, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kemal Tahir’in de bulunduğu yirmi dört yazarın portresi yer alıyor. Yeni yazarlarla tanışmak, ön yargılarını kırmak ve kendi okuma listelerini oluşturmak isteyen okuyuculara rehber niteliğinde bir kitap.

“Bunca yıldır edebiyatın haz, heyecan ve mutluluktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Bu üçünü vaat etmeyen bir edebiyat benim için hâlâ okunmaya değmez. Haz, heyecan ve mutluluk derinliğe mani değil, hatta aksine derinliği artıran temel prensipler. Bugün de, yazdığım ve senin de eline aldığın bu kitabın, okuruna haz, heyecan ve mutluluk vermesinden başka hiçbir şey ummuyorum!” (Kitaptan)

Borges’in Dediği Gibi - Edebiyat Üstadları Üzerine Yazılar Gökhan Yavuz Demir Nora Kitap 20 TL