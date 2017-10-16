Dünya yıldızları Antalya'da buluşuyor

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali, Amerikan ve Fransız sinemasının ünlü isimlerini ağırlayacak.

Bu yıl 21- 27 Ekim tarihleri arasından düzenlenecek 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali, Akademi ödülü, \'SAG\' ve \'BAFTA\' ödülü sahibi, \'Altın Küre\', \'Tony\' ve \'Emmy\' ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken\'i konuk edecek. Festivale ayrıca \'Juliette and the Licks\' grubunun solisti ve birçok sinema filminde de rol alan Amerkialı aktrist Juliette Lewis, 70\'lerde başlayan kariyerine, 80\'lerde gençlerin idolü olarak devam eden \'Akademi\' ve \'SAG\' ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon; kariyerine çocuk model olarak başlayan, 1998 yılında henüz 11 yaşındayken ilk Disney filmi olan \'Parent Trap\'ta oynayan Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan ile Oscar\'a aday gösterilen \'Altın Küre\' ödülü sahibi Fransız oyuncu Gérard Depardieu katılacak.