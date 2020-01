Dünya yatakta ne yapıyor, kimler striptiz seviyor, Türkler ne durumda?

/ Hüseyin Akkaş

Prezervatif firması Durex, 25 ülkede insanların seks alışkanlıklarını, nelerden hoşlandıklarını, partnerlerine ne kadar sadık olduklarını, sekste neler kullandıklarını ve hayatları boyunca kaç kişiyle birlikte olduklarını ortaya koyan bir araştırma yayımladı. Türkiye'yi de kapsayan araştırmada, "Ulusal Kondom Haftası" nedeniyle prezervatif kullanımının alışkanlık haline getirilmesinin önemi vurgulandı. Araştırmaya göre, Türk erkekleri hayatları boyunca ortalama 31 kadınla cinsel ilişki yaşıyor. Türk erkekleri bu iddiayla, "33 kadın" cevabını veren Güney Afrikalılardan sonra dünyada ikinci sıraya yerleştiler. Yüzde 28 oranında "eşlerini aldattıklarını" söyleyen Türk erkekleri, bu alanda da dünyadaki sıralamada üst sıralarda yer aldılar.

Durex'in seks araştırmasından ilginç sonuçlar şöyle:

- Avustralyalıların yüzde 18'i, İngilizlerin yüzde 14'ü, her 3 Hırvattan biri ve her 5 Almandan biri üçlü seks yapmak istiyor.

- İtalyan kadınların yüzde 18'i vibrator kullanıyor, her 5 İtalyandan biri arkadaşlarına seks hayatını anlatıyor. İspanyol erkeklerinin yüzde 28'i titreşimli seks oyuncaklarını yataklarında görmekten rahatsız olmuyor.

- Hong Kongluların yüzde 10'u cinsel birliktelikte oral seksin daha fazla yer tutmasını istiyor.

Japon erkeklerinin yüzde 23'ü, Japon kadınlarının yüzde 6'sı, Alman erkeklerin yüzde 11'i, her 4 Hintli erkekten biri, her 5 Çinli erkekten biri, her 5 Hırvat erkeğinden biri eşlerini aldatıyor. Araştırmaya katılan Türk erkeklerinin yüzde 28'i eşlerini aldattığını söyleyerek dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

- İngiliz kadınların yarısı, ilk cinsel ilişkilerinde kondom kullanmadığını söyledi. ABD'de yüzde 40 olarak açıklanan kondom kullanma oranı Fransa'da yüzde 35. "Kondom kullanıyor musunuz?" sorusuna Yunanistan'da yüzde 66, Tayland'da yüzde 65, Güney Kore'de de yüzde 65 oranında "evet" yanıtı verildi.

- Araştırmaya göre; İngilizler yatakta Fransızlardan daha fazla vibratör, Almanlardan daha fazla aromalı yağ, İrlandalılardan daha fazla seks oyuncağı kullanıyor. Bu verilere göre, dünyada yatak odalarında maceraya en fazla İngiliz çiftler yer veriyor.

Seks oyuncağını en çok Avusturyalılar seviyor

- Kayganlaştırıcı ve aromatik yağ kullanımında yüzde 53'lük oranla dünyada birinci sırada yer alan ABD'lileri yüzde 37'yle İrlandalılar izledi. Seks hayatlarını zenginleştirmek isteyen her üç Yunanlıdan biri kayganlaştırıcı, yüzde 28'i de seks oyuncağı kullanıyor.

- Seks oyuncaklarını Avusturyalıların yüzde 43'ü, Amerikalıların yüzde 39'u, Çeklerin yüzde 37'si, her beş Tayvanlıdan biri tercih ediyor.

- Dünyanın en fazla Müslüman nüfusunun yaşadağı Endonezya'da erkekler ömürleri boyunca beş farklı kişiyle cinsel ilişki yaşadığını söyledi. Kadınlar kendileri için bu sayının iki olduğunu söyleyerek dünya ortlamasının çok altında kaldı.

Endonezyalılar ve Taylandlı kadınlar striptizden hoşlanıyor

- Araştırmanın bir diğer ilginç sonucu; Endonezya'da her beş kadından birinin, komşusu Tayland'da da kadınların yüzde 23'ünün partnerlerine striptiz yapmaktan hoşlandığını söylemesi.

Güney Afrikalı erkekler 33'le birinci, Türkler 31'le ikinci sırada

- Araştırmaya katılan Güney Afrikalı erkekler hayatları boyunca yataklarına ortalama 33 farklı partner girdiğini söyleyerek dünyada ilk sırada yer alırken, Türkler 31 partnerle ikinci sırada, Yunan erkekleri ortalama 30 partnerle üçüncü sıraya yerleşti. Kanadalı erkekler ömürleri boyunca 27 farklı kişiyle, İtalyan erkekleri 25, Avustralyalı erkekler 24 ve İspanyol erkekleri 20 farklı partnerle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

- Araştırmada Türkiye'deki kadınların verileri yer bulmadı. Diğer ülke kadınlarının yataklarına ömürleri boyunca kaç erkek soktuklarına ilişkin sayılar ise şöyle:

- Çin 5 (erkekler 5), Yunanistan 5, Hong Kong 4 (erkekler 4), Hindistan 6 (erkekler 6), İtalya 8, Malezya 3 (erkekler 5), Meksika 5 (erkekler 15).

Sayılar, dünya genelinde kadınların eşlerine/partnerlerine daha sadık olduğunu gösteriyor.

Sado mazo ve köle fantezisi

- Hong Kongluların yüzde 14'ü "kölelik" ve "sado mazo" deneyimi yaşamak istiyor. Japonların yüzde 17'si seks ipuçları için internete başvururken, Endonezyalıların yüzde 43'ü seks tavsiyelerini dergilerden okuyor.

Araştırmaya katılan ülkeler: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Endonezya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hırvatistan, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong, İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika,Tayvan, Tayland, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan.