Dünya ve Ay'ın hiç görülmemiş fotoğrafı!

T24 - Güneş sistemindeki gezegenlerden Jüpiter'i incelemek üzere uzaya gönderilen NASA uzay aracı Juno, Dünya ve uydusu Ay'ın daha önce görülmemiş görüntülerini Dünya'ya gönderdi.



Juno'nun geçen hafta Dünya'dan 9,7 milyon kilometre uzaktayken çektiği fotoğraflarda Dünya ve Ay, biri diğerinden biraz daha parlak iki nokta olarak görülüyor.



Güney enerjisiyle çalışan Juno uzay aracı, 5 yıl sürecek Jüpiter gezisi için insansız bir roketle Florida'daki Cape Caneveral üssünden geçen ay uzaya fırlatılmıştı.



Daha önce de Jüpiter'i ziyaret etmiş uzay araçları olmasına karşın Juno, Jüpiter'in 5000 bin kilometre yakınına giderek Güneş Sistemi'nin bu en büyük gezegeninin daha önce hiçbir uzay aracının yaklaşmadığı kadar yakınına gelecek ve Jüpiter'in kökenine ilişkin daha çok bilgi edinecek.



Toplam maliyeti 1,1 milyar dolar olan Juno'nun yerine getirdiği Jüpiter misyonu, robotsu araçlar yardımıyla Güneş Sistemi hakkında araştırmalar yapan NASA'ya bağlı resmi bir kuruluş olan, ABD'nin Californiya eyaletine bağlı Pasedena kentindeki Jet Propolsion Laboratory adlı araştırma merkezi tarafından yönetiliyor.

