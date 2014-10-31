Dünya uçan arabaya bir adım daha yaklaştı

Bilim kurgu filmleriyle hafızalarda yer eden uçan otomobillerin ilk gelişmiş örneği geliştirildi. AeroMobil 3.0 adı verilen ve ticari üretime hazır hale gelen kanatlı aracın prototipi, Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı Pioneers Festivali'nde sergilendi.

Radikal'de yer alan habere göre, geleceğin otomobili olarak adlandırılan ve hem havada hem de karada gidebilen araç, karada 160, havada ise 200 km hızla ilerleyebiliyor. Dolu bir depo ile 875 km mesafe kat edebilen uçan otomobil, sürüş testlerinden başarıyla geçti. Stefan Klein ve Juraj Vaculik adlı iki mühendis tarafından tasarlanan AeroMobil, geleceğin otomobil konseptini değiştirmeye aday gözüküyor.

Bununla birlikte teknoloji üretimine sahip diğer ülkeler arasında da uçan otomobil piyasasına girmek için büyük bir yarış var. Örneğin ABD’nin Massachusetts eyaletinde benzer çalışmalar yürüten bir firma, Transition adını verdikleri aracın üretim iznini aldı ve 300 bin dolara satışa çıkaracağını duyurdu. Hollanda’da faaliyet gösteren bir başka firma ise helikopter özelliğine sahip bir otomobili, 2016 yılında piyasaya süreceğini ve 395 bin dolara satacağını duyurdu.

Havalanabilmesi için minimum 130 km hıza ulaşması gereken araç, kalkış için 200 metre, iniş içinse 50 metre uzunluğunda bir piste ihtiyaç duyuyor. Araç ile aynı ismi taşıyan şirket, 1989 yılından bu yana geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Uçan otomobilin, piyasaya ne zaman sürüleceği ve fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok.