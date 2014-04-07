Dünya top model yarışmasında Mehter Marşı ile yürüdüler

İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en iyi top modellerinin seçildiği "Top Model World Wide" yarışmasındaki mankenler Türk modacı Serap Pollard'ın kostümlerini giyerek Mehter Marşı'yla yürüdü. Modeller, Pollard'ın Gaziantep kumaşından tasarladığı kostümleri giyerek Mehteran müziği "Ceddin Deden" eşliğinde podyumda boy gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hilton Metropole Hotel'de düzenlenen muhteşem gecede modeller, Pollard'ın ekolojik ürünlerden hazırladığı kostümleri giyerek podyuma çıktı.

"Kültürler arası etkileşim" temalı gecede mankenler "Ceddin Deden" marşıyla podyumda yürürken aralarında çok sayıda seçkin davetlinin bulunduğu izleyenler gösteriyi beğeniyle izledi. Yarışmaya özel davetli olarak Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Emirhan Yorulmazlar ve eşi Ayşegül Yorulmazlar da katıldı.

Türkiye'nin bu yıl katılmadığı ve dünyanın farklı ülkelerinden 44 modelin yarıştığı Top Model World Wide yarışmasında birincilik Yeni Zelanda'ya gitti.

Londra'da ilk Türk ekolojik moda tasarımcısı olan Pollard, aynı gece düzenlenen İngiltere'nin en iyi modellerinin belirlendiği Top Model UK modellik yarışmasında da jüri üyeliği yaptı.

Geleneksel değerleri uluslararası platforma taşıyan Türk modacı yarışma gecesinde DHA'ya yaptığı açıklamada, böylesine global bir organizasyonda yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

Modellerin taşıdığı kostümlerin konsepti hakkında bilgi veren Pollard, global bir dünyada yaşamanın bilinci ile çok sayıda kültürün birbirinden etkilenmesine dikkat çekmek istediğini söyledi.

Türk modacı, şöyle dedi:

"Çok kültürlü bir dünyada yaşıyoruz. Ulaşım ve iletişimin kolaylaşması, artan uluslararası ilişkiler, ülkeler arası yakınlaşmalar ve insan gücü hareketleri giderek daha yoğun biçimde farklı kültürlerin insanlarını bir araya getirmektedir. Bu sayede kültürler birbirinden etkileniyor. Bu koleksiyonu, kültürler arası iletişimin kaçınılmaz olduğu global bir köyde yaşadığımızın bilinci ile hazırladım."

Mehter marşının bu koleksiyona çok yakıştığı için tercih ettiğini söyleyen Pollard, bu müziğin de evrensel olduğunu düşündüğünü ekledi.