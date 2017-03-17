Dünya Tiyatro Günü'nde 29 oyun ücretsiz

Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü olan 21 Mart'ta oyunlarını ücretsiz sahneleyecek. Altı oyunun sahneleneceği günde davetiyeler ilgili sahnelerden temin edilebilecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de 27 Mart'ta 23 farklı oyun ücretsiz sahneleyecek.

Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde Fehim Paşa Konağı, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde Ay Işığında Şamata, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde Aldatma, Ümraniye Sahnesi’nde Geç Kalanlar, Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde Saadet Hanım adlı oyunları 20.30’da sahne alacak.

Devlet Tiyatroları'nda da 23 oyun ücretsiz

Sanatseverler, ücretsiz temsilleri Devlet Tiyatroları’nın 12 yerleşik bölgesindeki 23 sahnesi ile Caddebostan Kültür Merkezi Turne Sahnesi'nde izleyebilecek. Yaklaşık 8 bin kişinin ücretsiz tiyatro izlemesini sağlayacak etkinlikte, bir oyun da çocuklar için sahnelenecek.