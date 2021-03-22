Dünya Su Günü'nde israfı önlemenin formülü: 3-7-10 kuralı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını önerdi. Akgül bu kuralı, “Musluğu açıp 3 saniye ellerimizi ıslatıp kapatacağız. Ellerimizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayacağız. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebiliriz” diye anlattı.

Bütün dünyada suların yüzde 71’i, Türkiye’de ise yüzde 73’ünün tarımda kullanıldığını bildiren Prof. Dr. Akgül, “Evsel kullanım için ayrılan su miktarı dünyada yüzde 11, Türkiye’de ise yüzde 16. Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır. Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur” ifadelerini kullandı.

“Kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir su”

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye’nin, kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceğine dikkati çeken Prof. Dr. Akgül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada bugün 783 milyon insanın temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Yeterli miktarda temizlik söz konusu olduğunda bu sayı 2.5 milyara ulaşmaktadır. Bu sayının gelecekte daha da artacağı gerçeği sır değildir. Bu bilgiler ışığında, suyun gelecekte şimdiki konumundan daha kıymetli bir noktaya erişeceği düşünülmektedir.”

İşte su israfını önlemek için öneriler

Prof. Dr. Aziz Akgül, günlük hayatta alınabilecek önlemler ile su israfının önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi. Akgül, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı:

“Su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayın. Musluğu açıp 3 saniye ellerinizi ıslatıp kapatın. Ellerinizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayın. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebilirsiniz.”

“Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Bu su ile çiçekleri sulayın.”

“Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın.”

“İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın.”

“Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken musluğu boşa akıtmayın.”

“Düşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın.”

“Bahçeniz için sulama aparatları tercih edin. Bu sayede daha az miktarda su kullanırsınız.”

“Su kaçağı veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve muslukları kontrol edin.”