Dünya starlarından Koronavirüs'e dikkat paylaşımları

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği Koronavirüs'ün her geçen gün yayılmasının ardından birçok sanatçı sosyal medyadan salgına dikkat çekmek adına paylaşımlarda bulunuyor. Birçoğu insanların ellerini yıkadığından emin olmak adına lavabonun başına geçip şarkı söyleyerek el yıkıyor.

'I will survive' isimli dünyaca ünlü parçasını el yıkarken seslendiren Gloria Gayner'dan, Arsenalli futbol oyuncusu Shkadron Mustafi'ye kadar birçok ünlü moral diriltici paylaşımlarda bulunuyor.

Arnold Shwarzenegger gibi yaşlı aktörler de özellikle evde kalmanın önemine vurgu yapmak adına eğlenceli paylaşımlarda bulundu.