Dünya sinemasının ustaları Antalya'da buluşuyor

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen \'54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenleri festival boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

Resmi seçkisi, jürisi ve içeriğiyle ulusal ve uluslararası sinema endüstrisinin ilgisini çeken 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, dünya sinemasının ustalarını bir araya getirecek. Festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenleri, festival boyunca Antalya\'da olacak. Tamamı Türkiye\'de çekilen Türkiye- Bosna ortak yapımı \'Never Leave Me\' filminin Saraybosnalı yönetmeni Aida Begic, 2017 Un Certain Regard Jüri Özel Ödüllü \'April\'s Daughter\' filminin Meksikalı yönetmeni Michel Franco, \'Redoutable\' filminin Akademi Ödülü sahibi Fransız yönetmeni Michel Haznavicius, Türk-Ürdün ortak yapımı ilk film olan \'Misafir\'in Türk yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, \'The Florida Project\' filminin ödüllü Amerikalı yönetmeni Sean Baker, \'Angels Wear White\' filminin Çinli yönetmeni Vivian Qu, Gürcistan yapımı \'Scary Mother\' filminin yönetmeni Ana Urushadze, \'Zor Bir Karar\' filminin Türk yönetmeni Ender Özkahraman, \'Vincent van Gogh\'un hayatını ve gizemli ölümünü konu alan animasyon filmi \'Loving Vincent\'ın yönetmenleri Dorota Kobiela ve Huch Welchman festival boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

RESMİ SEÇKİDE YER ALAN FİLMLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, festival kapsamında, İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof\'un 2017 Un Certain Regard Ödülü sahibi \'A Man of Integrity\' filmi, Çinli yönetmen Ai Wei Wei\'nin \'Human Flow\' filmi, Naomi Kawase\'nin 2017 Cannes Film Festivali\'nde Ekümenik Jüri Ödülü\'nü alan \'Radiance\' filmi ve Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki\'nin 2017 Berlin Film Festivali\'nde Gümüş Ayı ödülünü alan \'The Other Side of Hope\' filminin gösteriminin yapılacağı kaydedildi.

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