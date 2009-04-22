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Yaşam

‘Dünya Sayısal Kütüphanesi’ yayında

Uluslararası büyük kütüphanelerin seçilmiş eserlerinin yer aldığı "Dünya Sayısal Kütüphanesi" internetten yayına başladı.

22 Nisan 2009 03:00

Uluslararası büyük kütüphanelerin seçilmiş eserlerinin yer aldığı "Dünya Sayısal Kütüphanesi" (DSK) internetten yayına başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Paris'teki genel merkezinde resmi açılışı yapılan ücretsiz "www.wdl.org" internet sitesinde, İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Rusça dillerinde arama ve gezinme yapmak mümkün. Web sitesinde ayrıca 40'tan fazla dilde eser bulunuyor.

Amerikan Kongresi'nden bir ekip tarafından ve Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi'nin sağladığı teknik destekle geliştirilen web sitesi projesine ayrıca Fransa'dan kütüphanelerle çeşitli ülkelerden kültür ve eğitim kuruluşları katkıda bulundu. Projenin fikir babası ve Amerikan Kongresi Kütüphanesi'nin Direktörü James H. Billington, bu projenin Avrupa'nın online kütüphanesi Europeana veya Google'ın Book Serach gibileriyle rekabet halinde olmadığını söyledi.

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