Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı'nın Rusya'nın Koronavirüs aşısının üretim sürecini inceleyecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) uzmanlar, Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V üzerine incelemelerinde bir sonraki aşamaya 10 Mayıs'ta başlayacak.

Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya'da Gamalaya Enstitüsü tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı Sputnik V, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı'nın incelemesinden geçmeyi bekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü "Sputnik V'nin doğru üretim uygulamalarından geçip geçmediğine ilişkin incelemeler 10 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek" dedi. DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı'ndan bir ekibin şu an aşıya ilişkin klinik süreci incelediği belirtildi.