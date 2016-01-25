Dünya Sağlık Örgütü uyardı: El Nino geliyor, 2016'da 60 milyon insan kuraklık ve aşırı yağıştan etkilenecek !

Dünya Sağlık Örgütü bu yıl dünyada yaklaşık 60 milyon insanın sağlığının, El Nino olarak bilinen iklim olgusundan etkileneceği uyarısını yaptı. Örgüt, sıcaklık ve yağış modellerindeki aşırı değişikliklerden en çok tropik bölgelerde yaşayanların etkileneceğini belirtti. El Nino, bazı yerlerde aşırı kuraklık ve büyük su sıkıntısı yaratırken dünyanın başka yörelerinde aşırı yağışlara ve sellere neden oluyor.

Geçen yılın sonlarında kendini gösteren El Nino’nun şiddetinin bu ay zirve yapacağı belirtildi. El Nino'nun etkisinin Mart ve Nisan aylarında inişe geçmesi bekleniyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü sağlık sorunlarının giderek kötüleşeceği ve El Nino’nun etkilerinin 2016 boyunca görüleceği uyarısını yineledi.

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun sularının, orta ve doğu kısmındaki ekvator bölgesinde alışılmadık derecede ısınmasından kaynaklanıyor. El Nino, bazı yerlerde aşırı kuraklık ve büyük su sıkıntısı yaratırken dünyanın başka yörelerinde aşırı yağışlara ve sellere neden oluyor.

En riskli ülkeler

Afrika Boynuzu, Afrika’nın güney ve doğusu, Güney Pasifik, Orta Amerika ve Güney Asya’da yaşayan insanlar, bu aşırı iklim koşullarından en fazla zararı görmeye aday. Dünya Sağlık Örgütü, en fazla risk taşıyan ülkelerin Tanzanya, Kenya, Çad, Somali, Honduras ve Peru olduğunu bildiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün acil risk yönetimi ve insani yardımdan sorumlu yöneticisi Rick Brennan, El Nino’nun sağlık üzerindeki etkilerinin ciddi olacağını belirtiyor.

El Nino’nun kötü beslenme, salgın hastalık ve sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açacak büyük çapta etkileri olacağını söyleyen Brennan, “Yine en savunmasız, en yoksul ülkeler, yaşlılar ve çocuklar etkilenecek” diye ekliyor.

Brennan’a göre El Nino’nun neden olacağı kuraklık, kötü beslenme ve çocuk ölümlerini beraberinde getirecek. Aşırı su kıtlığı, temizlik ve hijyen hizmetlerinin aksamasına ek olarak ishal ve uyuz gibi hastalıklara da yol açacak.

Öte yandan yoğun yağışların sıtma ve dang humması gibi hastalıkların salgına dönüşme riskini artırdığını belirten Brennan, sellerin insanların yaralanmasına ve ölmesine neden olabileceği gibi, kilit önemdeki hizmetlere de zarar verebileceğini belirtiyor.

Brennan, ülkelerin, El Nino’ya hazır olmak ve sağlık üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirgemek için bazı adımlar atabileceğini söylüyor. Bunlar kötü beslenen çocukları kızamığa karşı aşılamak gibi hastalıkları önleme yöntemlerini içerebilir.

Brennan’a göre bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak, sıtma, dang humması ve öteki hastalıkların yayılmasını önlemek için hijyen hizmetlerini arttırmak şart. Uzman, salgınları erken aşamada belirlemek ve önlemede hızla harekete geçmek için izleme sistemlerinin çoğaltılması gereğine de dikkat çekiyor.