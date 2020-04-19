Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Dr. Nabarr: Koronavirüs'le yaşamayı öğrenmeliyiz, yeni normal bu olacak

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Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) konusunda belirlediği temsilcilerden biri olan doktor David Nabarr, 2.3 milyondan daha fazla insanı etkileyen salgının durdurulması için aşıya güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Nabar, "Virüsle birlikte hayatımıza devam etmenin yollarını bulmalıyız" dedi.

The Observer'a konuşan DSÖ temsilcisi Nabarr, her virüse karşı güvenli bir aşı geliştirilemediğini bu nedenle yakın gelecekte aşı beklenmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Nabarr, aşıya güvenmek yerine Koronavirüs tehdit oluşturmaya devam ederken birlikte yaşamanın yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Nabarro, “Bu durum, hastalığın belirtilerini gösterenleri ve onlar temas ettiği kişileri izole etmek anlamına geliyor. Yaşlıların korunması gerekecek. Hastanelerin, vakalara bakma kapasitesi garanti edilmeli. Bizim için yeni normal bu olacak” diye konuştu.