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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

21 Ağustos 2020 20:08

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 100 yıl önce ortaya çıkan İspanyol gribi ile yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) karşılaştırarak, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla, bu salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz" dedi.

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