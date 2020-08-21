Dünya Sağlık Örgütü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

Ghebreyesus, İsviçre'de düzenlenen basın toplantısında, salgında sadece vaka ve ölüm sayısının önemli olmadığını belirterek, hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısında artışın sağlık sistemi açısından önemini de vurguladı.

Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceği uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Aşımız olsa bile bu pandemiyi tek başına sona erdirmeyecek. Hepimiz şu an sahip olduğumuz araçları kullanarak bu virüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Kendimizi ve birbirimizi güvende tutmak için günlük yaşamlarımızda gerekli olan düzenlemeleri yapmalıyız" dedi.

Ghebreyesus, salgını bastırmak için "ülkelerin kapatılmasının" sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltacağını belirterek, "Kapatmalar hiçbir ülke için uzun vadeli bir çözüm değil. Yaşam ve geçim kaynakları arasında veya sağlık ile ekonomi arasında seçim yapmamıza gerek yok. Bu yanlış bir seçimdir. Aksine salgın, sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılamaz olduğunu bize hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının son bölümünde 1918'de ortaya çıkan İspanyol gribinin iki yılda sona erdiğini anımsatan Ghebreyesus, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla bu salgının iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.