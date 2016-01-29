Dünya Sağlık Örgütü olağanüstü toplanıyor



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Amerika'daki Zika salgını nedeniyle olağanüstü toplanacak. DSÖ Başkanı Margaret Chan, Cenevre'de yaptığı açıklamada virüsün Güney Amerika'da hızla yayıldığını söyledi. DSÖ'nün bölge temsilcisi Marcos Espinal, Latin Amerika'daki hasta sayısının 3 ila 4 milyonu bulabileceğini belirtti.

Margaret Chan, Zika virüsünün bütün dünyaya yayılmasından endişe ettiklerini ve pazartesi günkü olağanüstü toplantıda salgının ‘küresel kamu sağlığını tehdit eden olağanüstü hal' statüsüne erişip erişmediğine karar verileceğini duyurdu. Zika virüsünün şimdiye kadar Güney Amerika'daki 23 ülke ve bölgede saptandığı açıklanmıştı.

Hamilelerde komplikasyona yol açan virüs yedi Avrupa ülkesinde de teşhis edildi. Virüsün yol açtığı hastalık, salgın bölgelerinden dönenlerde görülüyor.

Zika bulaşan kişilerin yüzde 20'sinde grip benzeri ve ölümcül olmayan semptomlar ortaya çıkıyor. Hamilelerde ise tehlikeli komplikasyonlar ve mikrosefalili doğumlar görülebiliyor. Virüsün aşısı ve hastaların tedavisinde kullanılabilecek ilaç bulunmuyor.

Aşısı henüz yok

DSÖ Başkanı Margaret Chan, “Zika virüsüne yakalananlardaki etki tepki ilişkisi ile virüsün nörolojik sendromlara ve deformasyonlu doğumlara yol açtığı tam olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte bu ihtimalin üzerinde duruyoruz” dedi. Chan, aynı zamanda iltihaplı sinir hastalığına da yol açabilen zika virüsünün taşıyıcı sivrisineğin yaşadığı her yerde görülebileceğini ifade etti.

ABD'de yapılan araştırmalarda virüsün cinsel ilişki yoluyla da bulaştırılabileceği sonucuna varıldı. Brezilya'da 3 bin 700 mikrosefali vakası tespit edildi. 2014 yılında bu sayı 163'tü. Kafatası deformasyonuyla dünyaya gelen bebeklerin 49'u bu hastalık nedeniyle öldü. Dünya Sağlık Örgütü Brezilya'daki Zika virüsü taşıyanların sayısının 1,5 milyon olduğunu duyurdu. ABD'de başlatılan Zika aşısı geliştirme çalışmalarının yıllar sonra sonuç verebileceği açıklandı.