Dünya Sağlık Örgütü’nden 'okul' uyarısı!

DSÖ yetkilisi Ryan, Covid-19 salgınında okulların salgının yayılımını hızlandırabileceği uyarısında bulundu. Ryan, okulların toplumun küçük bir örneği olduğunu belirtti ve salgının çocuklar aracılığıyla yayılabileceğini hatırlattı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Ryan, halk arasında virüsün yayılma göstermesinin ardından okulların da salgından payına düşeni alacağını belirtti.

Çocukların büyük bir kısmının ağır semptomlar geçirmeden bulaştırıcı ve taşıyıcı olarak virüse ev sahipliği yaptığını ifade eden Ryan, bazı ülkelerde okulların diğer yerlere göre çok daha güvenli sayılabileceğini aktardı.

Çocukların okullara dönebilmesi için her şeyin yapılması gerektiğini belirten Ryan, virüse 'çelme takılmasının' çok önemli olduğunu vurguladı.

Maskeler hakkında da açıklamada bulunan DSÖ yetkilileri, sağlık çalışanları arasında ve kapalı alanda güvenli mesafenin sağlanamadığı yerlerde maske takmanın şiddetle tavsiye edildiğini belirtti.