Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs salgını açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs salgını sürecinde güncel durumu değerlendirdi..

Salgının n kötüsünün henüz gelmediğini söyleyen Ghebreyesus, "Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

Bazı ülkelerin, ekonomilerini açınca ve sosyal yaşama dönünce artışla karşı karşıya kaldığını söyleyen Ghebreyesus, "İnsanların büyük kısmı virüse karşı savunmasız kalıyor. Ağır gerçek şu ki salgın henüz bitmedi. Bazı ülkelerin ilerleme kaydetmesine rağmen küresel seviyede salgın gelişimini hızlandırıyor" ifadelerini kullandı.