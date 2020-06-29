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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs salgını açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

29 Haziran 2020 20:30

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında yaptığı açıklamada, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

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