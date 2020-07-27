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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs açıklaması: Bugüne kadar yaşanan en ciddi sağlık sorunu

DSÖ Genel Direktörü, maske takmanın ve kalabalığa girmemenin önemini hatırlattı

27 Temmuz 2020 13:43

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19 ) salgınının 'bu güne kadar ilan edilen en ciddi küresel sağlık sorunu' olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Koronavirüs salgınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, 16 milyondan fazla insanda görülen Covid-19'un bugüne kadar yaşanan en büyük küresel sağlık sorunu olduğunu söyledi. 

Ghebreyesus, salgının üstesinden gelmenin tek yolunun sağlık tavsiyelerine uymak, kalabalığa girmemek ve maske takmak olduğunu söyledi. 

 

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