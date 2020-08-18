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Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı

Covid-19 şüphesiyle hastanelere başvuran grip hastalarının önüne geçilebileceği belirtiliyor

18 Ağustos 2020 17:58

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sonbaharda yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) benzer semptomlara sahip olan grip hastalarındaki artışın önüne geçmek için dünyaya grip aşısı olma çağrısında bulundu. Böylelikle Covid-19 şüphesiyle hastanelere başvuran grip hastalarının önüne geçilebilecek.

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