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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı!

"Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım"

29 Ocak 2020 18:53

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak yarın toplanma kararı aldı. Örgütten yapılan açıklamaya göre "Koronovirüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı".

DSÖ, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni Koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu. Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili "Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, virüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.

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