Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ü ve tarihini resimlerle anlattı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 60 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve 1 milyon 100 binden fazla kişiyi enfekte eden yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) ve tarihini resimlerle anlattı. Açıklamada, Koronavirüs'ün etkileri, belirtileri ve nasıl önlem alınması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Ayrıca Koronavirüs hakkında bilinenlerin değişebileceği bu nedenle güncel bilgilerin takip edilmesi konusunda uyarı yapıldı.

Günce Daşçı’nın hazırladığı Türkiyecoronahaberleri.com sitesinin Dünya Sağlık Örgütü dosyasından tercüme ettiği bilgiler şu şekilde:

"2019 Aralık’ta, Çin’de toplu zatürre vakaları meydana geldi. Araştırmalar, bu durumun sebebinin, önceden bilinmeyen bir virüs olduğunu gösterdi. Bu virüse 2019 n-CoV adı verildi.

Koronavirüs hakkında en güncel bilgiler

Bu yeni bir virüs ve bu virüs hakkında şu an bilinenler gelecekte değişebilir. Korona virüsler büyük bir virüs grubudur, çekirdeğinde genetik meteryaller, zarında ise protein uçları bulunur.

Bu durum da, virüse kral tacı gibi bir görünüm kazandırıyor. Latincede ise taç, Corona demek. Bu nedenle virüs Corona ismini aldı.

Korona virüslerin solunum, mide ve bağırsaklarla ilgili belirti gösteren birkaç çeşidi bulunuyor. Solunum hastalıkları, soğuk algınlığından zatürreye kadar değişiklik gösterebiliyor. Çoğu insan ise hastalığı hafif geçiriyor. Fakat ciddi hastalıklara sebep olan bazı korona virüs tipleri de bulunuyor. Bunlar;

1) SARS-CoV : İlk defa 2013’te Çin’de görüldü.

2)MERS-CoV: İlk defa 2012’de Suudi Arabistan’da görüldü.

3)2019 n CoV: İlk defa 2019’da Çin’de görüldü. Wuhan’da, deniz canlıları ve canlı hayvan pazarları ile ilişkisi olan zatürreli bir grup insanda ortaya çıktı. Bu insanlardan, aile üyelerine ve sağlık çalışanlarına yayıldı. Çin’de yayıldıktan sonra dünyaya sıçradı.

Virüs nereden geldi?

Korona virüsün, hayvanlar arasında dolaştığı biliniyor. Bazen bu virüsler, hayvanlardan insanlara sıçrayabiliyor. Bu durumun, virüsün mutasyonu ya da hayvanlar ile insanlar arasındaki temasın artması gibi birkaç nedeni olabiliyor.

Virüs nasıl yayılıyor?

Son araştırmalara göre, solunumla ilgili virüsler enfekte insanın hapşırması ve öksürmesiyle çıkan damlacık yoluyla ya da virüs bulaşan bir yüzeye temasla bulaşıyor.

Etkileri neler?

Ateş,

Solunum sıkıntıları,

Zatürre,

Böbrek yetmezliği,

Ölüm (ölümlülük oranı henüz bilinmiyor.)

Belirtileri neler?

Enfekte insanlar, PCR (polymerase chain reaction) testi ile belirlenebiliyor. PCR testi ile virüsün genetik izleri tanımlanıyor.

Tedavisi var mı?

Hayır. Tedavisi ve aşısı geliştiriliyor.

Nasıl önlem alınır? Ne yapmak gerekir?

Ayrıca,

2019 n CoV hakkında bilinenler sürekli değişebilir. Bu nedenle güncel bilgileri takip ediniz.

Anlatımın kaynağına buradan ulaşabilirsiniz."