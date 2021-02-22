Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını 2022'nin başlarında biter

Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılının da Covid-19 yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını belirtirken, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

Kluge, 2020 yılında göre Koronavirüs hakkında daha çok bilgi sahibi olunduğunu belirterek, en kötü senaryonun geride kaldığını söyledi.

"Virüs olmaya devam edecek" diyen Kluge, kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmediğini söyledi.

Kluge, Koronavirüs'ün mutasyona uğramasının normal olduğunu ve virüsün bulaştığı kişiye uyum sağlamaya çalıştığını ancak mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

Kluge, mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını, mevcut aşıların mutasyonlara göre düzenlenebileceğini söyledi.