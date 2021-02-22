T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını 2022'nin başlarında biter

"Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum"

Desen: Selçuk Demirel

22 Şubat 2021 11:41

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi.

Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılının da Covid-19 yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını belirtirken, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

Kluge, 2020 yılında göre Koronavirüs hakkında daha çok bilgi sahibi olunduğunu belirterek, en kötü senaryonun geride kaldığını söyledi.

"Virüs olmaya devam edecek" diyen Kluge, kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmediğini söyledi.

Kluge, Koronavirüs'ün mutasyona uğramasının normal olduğunu ve virüsün bulaştığı kişiye uyum sağlamaya çalıştığını ancak mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

Kluge, mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını, mevcut aşıların mutasyonlara göre düzenlenebileceğini söyledi.

 

 

Hans Klugekoronavirüsdünya sağlık örgütüsalgınsalgın ne zaman bitecekdsö açıklamakorona
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24