Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mevsimsel bir salgın değil

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında mevsimsel risk faktörüne ilişkin açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Koronavirüs'ün influenza gibi mevsimsel bir hastalık olmadığını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre, basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, "İnsanlar hâlâ salgının mevsimsel olduğunu düşünüyorum. Bilmemiz gereken şey bunun yeni bir virüs olduğu ve farklı hareket ettiği" dedi.

Harris, salgının influenza gibi mevsimsel olarak değişmediğini, şu anda 'bir büyük dalga' yaşandığını belirtti. Harris, "Bir büyük dalga gibi bazen artıp bazen azalıyor. Yapılacak en iyi şey bunu düzleştirmek ve etkisini yere sermek" dedi.